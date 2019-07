Speciale difesa: Trenta, Usa non temano Ue forte nel settore

- Gli Stati Uniti “non devono avere paura di un’Ue forte” nel settore della difesa. Lo ha detto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, nel suo intervento a chiusura dell’Assemblea generale dell’Aiad oggi al Casd. Il ministro ha aggiunto che l’Italia può essere l'elemento di unione in questo processo di cooperazione tra Ue e Nato. Secondo Trenta, nonostante i progressi verso una difesa comune dell’Ue, “il lavoro sull’Europa non è finito”. “Non siamo una grande potenza, siamo una media potenza, piccola se le cose non andranno bene”, ha riconosciuto Trenta, dicendosi tuttavia ottimista sul fatto che si potrà centrare l’obiettivo di un pieno rilancio dell’industria della difesa. (Pav)