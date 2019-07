Speciale difesa: si è aperto oggi a Pechino primo forum Cina-Africa per la pace e la sicurezza

- Si è aperto oggi a Pechino il primo forum Cina-Africa per la pace e la sicurezza organizzato dal ministero della Difesa nazionale cinese. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese che spiega che rappresentanti dell'esercito cinese e quasi 100 di 50 paesi africani e dell'Unione africana, tra cui 15 ministri della Difesa e capi di stato, partecipano al forum che si concluderà nella giornata di sabato 20 luglio. I partecipanti discuteranno l'iniziativa di costruire una comunità Cina-Africa dal futuro condiviso, tematica che è stata sollevata durante il vertice di Pechino sulla cooperazione Cina-Africa nel 2018, e si concentrerà su temi quali la cooperazione sino-africana, la pace, sicurezza e la cooperazione regionale marittima. Parlando a nome dei rappresentanti africani, Hamed Bakayoko, ministro della Difesa della Costa d'Avorio, ha detto che spera che il forum contribuirà a rafforzare la cooperazione tra Cina e Africa in materia di pace e sicurezza, in modo che le due parti salvaguardino congiuntamente la pace nel continente africano e nel mondo. Nel corso del forum, i rappresentanti dell'Africa visiteranno le truppe dell'esercito, della marina e dell'aeronautica cinese, nonché la città di Shanghai durante il forum. (Cip)