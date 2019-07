Speciale difesa: Colombia, visita Consiglio sicurezza Onu, partito Farc ribadisce adesione ad accordi pace

- La Forza alternativa rivoluzionaria della comune (Farc), il partito nato dalle ceneri delle Farc (Forza armata rivoluzionaria della Colombia), ha ribadito l'impegno a voler applicare la lettera degli accordi di pace stipulati a fine 2016. In una "dichiarazione politica" emessa al termine del Consiglio nazionale, la Farc saluta con "ottimismo" la visita che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha effettuato nel paese fino a domenica, in omaggio al mandato di accompagnamento dell'applicazione del processo di pace. Il partito ribadisce l'impegno al rispetto "integrale" del dettato degli accordi denunciando al tempo stesso la "perfidia del governo "del presidente Ivan Duque, che "non ha avuto problemi a presentarci come un'organizzazione che non rispetta i patti e si occupa del traffico di droga". Preparandosi a un nuovo appuntamento elettorale, la Farc torna a ricordare di aver appoggiato il reinserimento nella vita civile degli ex guerriglieri e riafferma la presa di distanza da tutti coloro che "hanno abbandonato le loro responsabilità con il partito e gli accordi", divenendo a tutti gli effetti "dissidenti" del processo di pace. (Mec)