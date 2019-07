Ue-Mercosur: Centinaio, dire sì è come "puntarsi pistola alla tempia"

- Dire sì all'accordo con il Mercosur è come puntarsi una pistola alla tempia. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e del Turismo, Gian Marco Centinaio, dopo i lavori del Consiglio Agricoltura a Bruxelles. "Esprimiamo ed esprimeremo forte preoccupazione per il nostro paese. Il documento non è stato condiviso con l'Italia, non è stato reso noto e di conseguenza il fatto di arrivare con un documento dove le nostre associazioni agricole, tutto il mondo dell'agricoltura, tutto il mondo della produzione, sta dicendo che c'è forte preoccupazione sul Mercosur, vuol dire che da parte nostra arriveremo e arriviamo in Europa dicendo che siamo molto perplessi", ha detto. Rispondendo alla domanda se l'Italia voglia accettare, quindi, il Mercosur, "no, assolutamente no", ha aggiunto. "Anche perché non c'è uno all'interno del mondo agricolo che mi dica che è favorevole. La posizione che ho espresso in più di una occasione anche a Salvini, a Conte e a Di Maio, è quella di una contrarietà del mondo agricolo italiano. Non beneficeremo del Mercosur, non veniamo tutelati dal Mercosur, avremo una invasione di prodotti a breve, medio e lungo termine. Di conseguenza, oggi come oggi dire sì al Mercosur vuol dire come puntarsi una pistola alla tempia", ha proseguito. (segue) (Beb)