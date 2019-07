Ue-Mercosur: Centinaio, dire sì è come "puntarsi pistola alla tempia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre sul fatto che altri settori sembrano apprezzare l'accordo, "vedremo chi avrà ragione", ha detto Centinaio. Oggi, il ministro ha avuto un incontro con il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, e con lui ha parlato "di etichettature, della necessità da parte del nostro paese di avere delle etichettature che possano tutelare quello che è il Made in Italy come chiesto dal Parlamento", ha spiegato. "Al Senato e alla Camera c'era stato a suo tempo un ordine del giorno importante votato all'unanimità dove si dice che l'etichettatura a semaforo non tutela la produzione italiana e non informa nel migliore dei modi il consuma. Quindi non aiuta l'agroalimentare italiano, né il consumatore", ha evidenziato. (segue) (Beb)