Regione Lazio: Mattia (Pd), commissione licenzia in tempi brevissimi voto su caporalato, presto voto in aula (2)

- "La manodopera femminile è un doppio serbatoio di gratificazione per i caporali: pecuniaria e sessuale. Solo qualche settimana fa, abbiamo assistito alla gravissima denuncia di alcune lavoratrici straniere in provincia di Latina, obbligate a lavorare nei campi per 4 euro l'ora, anche di notte, costrette a subire prevaricazioni, violenze fisiche e molestie sessuali: più che caporalato siamo alla schiavitù", ha continuato nella nota Eleonora Mattia. Nel corso dei lavori, è stato votato anche l'emendamento che stanzia, aumentandoli, i fondi necessari per il funzionamento della legge (500 mila euro per il 2019, 1 milione di euro l'anno per il 2020 e 2021). La legge è stata costruita con il supporto dei sindacati, che hanno dato il loro contributo attivo nelle audizioni in commissione. "Un ringraziamento particolare - conclude la presidente della IX commissione - va all'assessore Claudio Di Berardino per tutte le azioni intraprese nel contrasto a questo fenomeno. Perché combattere il caporalato è come combattere la mafia: occorre la mobilitazione di tutti per sconfiggerlo: comprese le imprese agricole. Dobbiamo promuovere il legame tra la buona agricoltura e la buona economia, puntando su qualità e innovazione". (Com)