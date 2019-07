Sanità Lazio: Righini-Maselli, no a nuovo polo ospedaliero a Guidonia-Tivoli

- "Apprendiamo che l'assessore alla Sanità della Regione Lazio avrebbe annunciato l'apertura di un nuovo polo ospedaliero tra Guidonia e Tivoli, e ciò mentre langue il progetto della casa della Salute di Palombara Sabina. Vorremmo avvisare Zingaretti e la sua giunta che un polo ospedaliero con potenzialità illimitate già esiste nel nord est della provincia romana ed è quello di Palombara Sabina, raggiungibile in pochi minuti da Guidonia e Tivoli, ma indispensabile anche per l'intera Sabina romana e reatina". Lo dichiarano, in una nota congiunta, il capogruppo regionale di Fd'I Giancarlo Righini e il capogruppo regionale di Nci Massimiliano Maselli. "Se è vero quello che ci hanno raccontato in questi anni rispetto alla profonda crisi finanziaria della sanità regionale - aggiungono - ci sembra opportuno che le risorse vengano utilizzate per razionalizzare e potenziare strutture già esistenti invece di crearne nuove e lasciare delle cattedrali nel deserto come quella di Palombara Sabina. Siamo e saremo vicini all'amministrazione del sindaco Palombi per supportare questa importante battaglia di civiltà, ed invitiamo Zingaretti e la sua giunta ad evitare annunci di tipo elettoralistico. Anche perché visti i tempi che ci sono voluti per la costruzione del nuovo ospedale dei Castelli (e relativi costi) questo fantomatico Policlinico Tiburtino vedrebbe la luce tra molti anni e sotto un altro Presidente di Regione. Guardiamo invece al presente e a migliorare quello che già c'è." (Com)