Lombardia: Terzi su navigazione Po, 2,1 mln per mantenere funzionalità sistema

- È di 2,1 milioni di euro lo stanziamento per la gestione della navigazione sul Po e sulle idrovie collegate previsto dalla delibera approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile Claudia Maria Terzi. Il documento approva l'aggiornamento della convenzione che regola i rapporti tra le 4 Regioni padane per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna sul Po e idrovie collegate. "La collaborazione con Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte - ha aggiunto Terzi - prosegue con buoni risultati. L'impegno è di valorizzare il patrimonio comune rappresentato dal fiume Po e dalle idrovie collegate, attraverso un'intesa in cui ognuno continui a fare la propria parte". "Quest'anno - ha concluso l'assessore Terzi - il contributo della Regione Lombardia per il mantenimento della funzionalità del sistema idroviario padano ammonta a 2,1 milioni, in aumento rispetto all'1,8 milioni dello scorso anno. Migliorare le condizioni di navigabilità del Po significa aumentare l'efficienza del sistema, la sicurezza della navigazione e creare nuove opportunità di sviluppo anche dal punto di vista turistico". (com)