Innovazione: Unioncamere Lazio, venerdì a Roma workshop "Le Camere di Commercio per promozione turismo"

- Venerdì prossimo 19 luglio, alle 9, nella sala del Consiglio della Camera di commercio di Roma, in via de' Burrò, 147, si svolgerà il workshop "Le Camere di Commercio per la promozione del turismo: strategie e strumenti per l'innovazione", organizzato da Unioncamere Lazio. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto Fondo di Perequazione "La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo" promosso da Unioncamere. Nel corso dell'evento saranno presentate e premiate le imprese che hanno risposto alla Call promossa da Unioncamere Lazio "Le avanguardie del Turismo nel Lazio". Si tratta di imprese che si sono maggiormente distinte per attività di tipo innovativo, che abbiano apportato benefici sia al territorio che all'impresa stessa, tali da poter essere considerate best practice di avanguardia replicabile per lo sviluppo economico locale. (Com)