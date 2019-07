Sant’Antimo (Na): Chiariello e Treviglio (Cdx), riorganizzazione uffici aumenta spesa e sprechi

- "La riorganizzazione degli uffici comunali sbandierata dal sindaco di Sant'Antimo è una vergogna. Altro che efficienza: non c'è la figura del vice segretario generale, si creano insostenibili doppioni e si raddoppiano gli incarichi ad interim ed anche le indennità in spregio delle osservazioni dei Revisori dei Conti". Lo hanno dichiarato i consiglieri di opposizione di centrodestra del Comune di Sant'Antimo (Na) Corrado Chiariello e Innocenzo Treviglio. "Come se non bastasse – hanno evidenziato – in non pochi casi mancherebbe addirittura la copertura finanziaria ai relativi decreti". "Siamo sicuri che l'obiettivo sia quello dell'efficientamento della macchina comunale? Il dubbio sorge spontaneo", hanno concluso gli esponenti di opposizione di centrodestra. (Ren)