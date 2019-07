Speciale energia: Russia, Sechin (Rosneft) richiede ingenti esenzioni per sviluppo Artico

- Per lo sviluppo dei giacimenti nell'Artico, le compagnie petrolifere russe sono disposte a investire da 5.000 fino a 8.500 miliardi di di rubli (70,6-120 miliardi di euro), ma per questo hanno bisogno di benefici fiscali senza precedenti. Lo ha affermato il direttore generale di Rosneft, Igor Sechin, in una missiva indirizzata al presidente russo Vladimi Putin. Le esenzioni richieste da Sechin equivarrebbero a 2.600 miliardi di rubli (36,7 miliardi di euro). Le cifre sono oggetto di una stima della società di servizi e revisione contabile Kpmg, come riferisce il quotidiano "Vedomosti". L'autenticità della lettera è stata confermata da diverse fonti del quotidiano russo, tra funzionari e manager aziendali. Per ottenere le esenzioni, Sechin chiede a Putin di sostenere un progetto di legge federale sullo sviluppo della regione artica. (Rum)