Speciale energia: Siria, gruppo armato attacca gasdotto a Homs

- Un attacco compiuto da miliziani ribelli ha danneggiato e messo fuori uso il gasdotto che collega il giacimento di al Shaer all’impianto di lavorazione di Ebla, nella provincia di Homs, nella Siria centrale. Lo riferisce l’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”. Secondo quanto riferito dall’agenzia siriana, l’attacco è avvenuto ieri e diverse squadre di tecnici sono già al lavoro per ripristinare l’infrastruttura. In base ai dati forniti dalla “Sana”, il gasdotto trasporta circa 2,5 milioni di metri cubi al giorno di gas dal giacimento di al Shaer verso l’impianto di lavorazione di Ebla da cui il gas viene in seguito convogliato verso le centrali elettriche. Il giacimento di al Shaer è stato per due anni occupato dallo Stato islamico tra il 2014 e il 2016 e attualmente è sotto il controllo delle forze governative. (Res)