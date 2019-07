Speciale energia: Uzbekistan intende trasferire 50 giacimenti petroliferi a società straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uzbekistan intende trasferire oltre 50 giacimenti petroliferi con rendimento in calo a società straniere sotto forma di contratti di servizio a rischio. Lo riferisce il portale "Podrobno.uz", citato da media russi. Il presidente del consiglio di amministrazione della società Uzbekneftegaz, Bahodirjon Sidikov, ritiene che i contratti con rischi non distribuibili non costituiscano una forma nuova di cooperazione per l'Uzbekistan, in quento già utilizzati in precedenza. "Abbiamo più di 50 campi con la produzione di petrolio in calo, principalmente di piccole dimensioni e con riserve difficilmente recuperabili, dove oggi Uzbekneftegaz non ha l'opportunità di lavorare o non vede prospettive per fare grandi investimenti. Li offriamo agli investitori stranieri, se sono pronti ad attrarre nuove tecnologie, e siamo fiduciosi che siano in grado di aumentare la produzione in questi settori", ha dichiarato Sidikov. (Res)