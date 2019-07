Sgombero Primavalle: Ciaccheri, abbiamo tentato di evitare il peggio, insufficienti risposte messe in campo

- "Abbiamo tentato tutta la notte di dare un piccolo contributo affinché si evitasse il peggio. Affinché una gigantesca questione sociale, migliaia di persone che a Roma vivono in emergenza abitativa, venisse trasformata in una questione di ordine pubblico. A via cardinal Capranica, nonostante le roboanti e violente dichiarazioni del ministro Salvini, ho visto altro: ho visto il tentativo di tutte le forze in campo di trovare soluzioni per 70 bambini e centinaia di donne e uomini che, da oggi, non avranno più un tetto sulla testa e saranno costretti a ricoveri di fortuna". Così il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri in un post su Facebook. "A via Cardinal Capranica ho visto l'insufficienza delle risposte messe in campo, la debolezza di una Capitale 'a metà' che deve soccombere schiacciata dalla bolla mediatica del ministro della propaganda. La nostra città - come tutta l'Italia, come le navi a largo di Lampedusa - è ostaggio. Ostaggio della scelleratezza di Matteo Salvini che riduce gli ultimi, i più deboli, nel nemico da combattere. Il governo gialloverde ha trasformato la lotta alla povertà nella guerra contro i poveri. Non possiamo accettare di veder Roma ridotta così: non possiamo accettarlo per la vita e la dignità di ciascuno dei suoi cittadini. Per questo vale la pena ancora lottare", ha concluso Ciaccheri nel suo post. (Rer)