Energia: Romania, ExxonMobil cerca nuovo partner per esplorazione gas in giacimento Mar Nero

- La società statunitense ExxonMobil, che esplora il perimetro Nettuno del Mar Nero al fianco dell'austriaca Omv Petrom, ha informato il governo di Bucarest sulla volontà di inglobare un nuovo partner nel progetto. Lo hanno riferito fonti governative all'agenzia di stampa romena "Agerpres". "Stanno cercando un investitore, vogliono portare qualcun altro nel progetto, un terzo partner, ma la Exxon resterà come operatore. Non hanno ancora detto un nome. Questo è un processo lungo, si tratta di diversi mesi in cui l'Agenzia delle risorse minerarie deve approvare l'intesa; il nuovo partner ha il diritto di consultare i dati", hanno detto le fonti secondo cui i rappresentanti del governo romeno e quelli di Exxon hanno riunioni regolari. I rappresentanti di ExxonMobil Exploration and Production Romania non ha voluto commentare invece queste informazioni. (segue) (Rob)