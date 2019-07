Energia: Romania, ExxonMobil cerca nuovo partner per esplorazione gas in giacimento Mar Nero (2)

- ExxonMobil e Omv Petrom sfruttano il blocco di Nettuno nelle acque profonde del Mar Nero, dove i risultati preliminari hanno indicato riserve di 42-84 miliardi di metri cubi di gas, ma le società hanno posticipato la decisione di procedere con la fase di estrazione. A maggio, il rapporto finanziario del primo trimestre di Omv Petrom ha mostrato che l'attuale contesto legale non fornisce i prerequisiti necessari per una decisione di investimento del valore di diversi miliardi nel giacimento Nettuno del Mar Nero. Secondo le due aziende, un quadro fiscale e regolamentare stabile, prevedibile e favorevole agli investimenti è un requisito essenziale per lo sviluppo di futuri investimenti aziendali, sia onshore che offshore. (Rob)