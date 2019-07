Roma: giovedì la presentazione del piano Enit per la promozione del turismo con il ministro Centinaio

- L’Italia turistica dei prossimi tre anni. Enit, l’Agenzia nazionale del turismo italiana presenterà il piano triennale di marketing e promozione del brand Italia. La conferenza stampa è prevista giovedì alle ore 12 presso la Sala Italia Enit in via Marghera 2 a Roma. Interverrà il ministro delle Politiche agricole alimentari, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio. Sarà illustrato il piano triennale, presentato dal neo presidente Enit Giorgio Palmucci, e le linee guida di marketing e promozione per il rilancio dell’Italia turistica nel mondo. Gli obiettivi 2019-2021, le attività promozionali, la segmentazione dei mercati, le campagne internazionali e i cardini della crescita a valore nonché i dati e i confronti internazionali utili ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile, accessibile e innovativo. (Ren)