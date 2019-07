Ue: Weber (Ppe), “chiara maggioranza” per von der Leyen al Parlamento europeo

- Quando nella seduta di domani, 16 luglio, dovrà votare sull'approvazione della nomina di Ursuala von der Leyen a presidente della Commissione europea, il Parlamento europeo raggiungerà “una chiara maggioranza” a favore dell'attuale ministro della Difesa tedesco. È quanto affermato oggi da Manfred Weber, capogruppo del Partito popolare europeo (Ppe) che lo aveva candidato alla presidenza della Commissione alle elezioni europee del 23-26 maggio scorso. Come riferito dal quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Weber adesso l'Europa “ha bisogno di capacità di agire e stabilità”. Il capogruppo del Ppe ha aggiunto che il partito non intende discutere di “alcun piano B”, alternativo alla nomina di von der Leyen alla presidenza della Commissione. Una nomina contro cui voterà contro la delegazione del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) che in Germania è al governo dal 14 marzo 2018 nella Grande coalizione con i partiti di von der Leyen, l'Unione cristiano-democratica (Cdu), e di Weber, l'Unione cristiano-sociale (Csu). A tale riguardo, il capogruppo del Ppe ha dichiarato che la SpD deve dimostrare “se è ancora una chiara forza europeista che vuole fare e non soltanto rimanere all'opposizione”. Weber ha quindi aggiunto: “Voterò per von der Leyen, la sosterrò perché ora ha il programma che anche io avevo esposto agli elettori, e i contenuti sono decisivi in politica. In politica si tratta di contenuti”. (Geb)