Napoli: uccide figlia lanciandola dal balcone poi tenta suicidio

- Alle 12 circa a Napoli, in via Cozzolino a San Gennaro Vesuviano, un 35enne ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano. L'uomo ha successivamente tentato il suicidio buttandosi giù. La bambina è morta, l’uomo è attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli. Alla base del gesto, secondo prime ricostruzioni, contrasti tra il padre e la madre della bambina, in via di separazione. (Ren)