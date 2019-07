Droga: Villa Maraini, salviamo vite mentre gli altri tweettano

- "Mi fa piacere che chef Rubio si sia accorto del ritorno dell'eroina tra i giovani e del degrado vicino la stazione termini, cosa che abbiamo denunciato da mesi e che cerchiamo di contenere da oltre vent'anni con un presidio del Camper dell'Unità di Strada". Lo ha affermato in una nota Massimo Barra, fondatore di Villa Marani-Croce rossa italiana, rispondendo al tweet di denuncia di chef Rubio sulla diffusione della droga intorno alla stazione Termini di Roma. "Villa Maraini-Cri da inizio anno ha salvato oltre 20 vite umane da morte sicura per overdose, assiste più di 600 persone al giorno, di cui solo 300 al giorno presso l'ambulatorio medico per la distribuzione di metadone e terapie non sostitutive, le altre 300 sono seguite dal punto di vista psicologico nei 14 servizi che offre per la riabilitazione da droga, alcol e gioco d'azzardo. Inoltre da gennaio 2019 ha accolto, per supportarle, oltre 100 famiglie, i cui parenti tossicodipendenti non vogliono ancora smettere di usare sostanze", si legge nella nota. (segue) (Com)