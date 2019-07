Droga: Villa Maraini, salviamo vite mentre gli altri tweettano (2)

- "Mentre noi produciamo risultati concreti, essendo l'unica struttura della Regione Lazio aperta 24h su 24h e 365 giorni all'anno, nonostante interrogazioni parlamentari volte a stimolare il presidente Zingaretti a regolarizzare la nostra posizione accreditando i nostri servizi, nonostante le manifestazioni sulla libertà di cura che abbiamo tenuto sotto la sede regionale e dell'Asl di appartenenza, le dichiarazioni e rassicurazioni verbali che ci sono state fatte non si sono tradotte in fatti concreti anzi ci è stata inviata un'ispezione dell'ASL che sta controllando una per una le somministrazioni di Metadone al fine di escludere persone dalle cure, come gli stranieri oppure i non iscritti ai Serd, no comment!", spiega Ettore Rossi direttore sanitario di Villa Maraini-Cri. "Mi domando cosa altro deve succedere prima che il presidente Zingaretti e gli altri politici capiscano che la lotta alla droga si deve fare liberalizzando le cure e cercando di entrare in contatto con più tossicodipendenti possibili?! Spero che chef Rubio venga a trovarci a Villa Maraini, per rendersi conto della nostra realtà e della lotta quotidiana che dobbiamo fare non per curare i malati di droga, ma per difenderci dai malati di burocrazia e che non abbia fatto questa uscita solo per avere qualche followers in più", conclude Massimo Barra. (Com)