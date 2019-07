Tlc: Mollicone (FdI), Huawei dimostri trasparenza

- "Se Huawei vuole investire in Italia compia un atto di completa trasparenza e dimostri allo Stato italiano di non avere legami con la Repubblica Popolare Cinese". Lo ha dichiarato Federico Mollicone, deputato FdI capogruppo in commissione Cultura e Scienza, componente dell'Intergruppo Innovazione e responsabile Innovazione del partito. "Non possiamo negare le leggi del mercato - ha proseguito Mollicone - ma la sicurezza nazionale è un bene incedibile. La legislazione cinese impone alle aziende di condividere le informazioni in loro possesso. Per questo ogni investimento non è 'neutrale', ma prevede, in maniera indiretta, il coinvolgimento delle gerarchie del Partito comunista cinese.". (Ren)