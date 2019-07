Speciale energia: Ue, Consiglio tratterà situazione Turchia-Cipro

- La situazione tra Turchia e Cipro non è nell'agenda del Consiglio Affari esteri di oggi a Bruxelles, ma si parlerà di come dare seguito alle decisioni prese nel Consiglio europeo di giugno in merito. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, entrando al Consiglio Affari esteri. Mogherini ha sottolineato di aver parlato con il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, in merito all'attività turca nel Mediterraneo est. "Ho anche espresso solidarietà al popolo turco, oggi è l'anniversario del tentato golpe e penso che ci ricordiamo molto bene quel giorno e quella notte. Quindi la nostra solidarietà al popolo turco non è in discussione", ha aggiunto l'Alto rappresentante che ha anche spiegato, però, che oggi si discuterà su come dare seguito alle decisioni prese nel Consiglio di giugno per quanto riguarda le attività di trivellazione nel Mediterraneo. (Beb)