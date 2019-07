Speciale energia: Liberia, vertici compagnia elettrica chiamati a rispondere per inefficienza servizi

- La Camera dei rappresentanti della Liberia (la Camera bassa del parlamento) ha convocato per domani i vertici della compagnia di distribuzione dell'energia elettrica Lec per giustificare dell'uso dei fondi statali versati di fronte alla debole copertura sul territorio nazionale. Lo riferisce il quotidiano liberiano "The New Dawn". L'udienza, cui parteciperanno anche i vertici del ministero delle Miniere e dell'Energia, nasce su richiesta del sindaco di un distretto della contea di Montserrado, Solomon George: in una lettera indirizzata al presidente della Camera, Bhofal Chambers, George riferisce che dopo mesi di studio dei dati e di colloqui con il team di gestione della Lec si è convinto che il servizio reso ai clienti dalla compagnia elettrica è insufficiente rispetto ai fondi versati. Secondo il rappresentante, molte località del centro di Monrovia soffrono di una cattiva copertura elettrica. In Liberia solo il 12 per cento dei cittadini e meno del 20 per cento dei residenti nella capitale Monrovia hanno accesso all'elettricità: quest'ultima percentuale è fra le più basse al mondo. Il dibattito sulla cattiva copertura elettrica del paese è di lunga data. A fine dicembre la compagnia Lec denunciava regolari furti di connessione da parte di privati cittadini o imprese, affermando che gli abitanti della Liberia rubano circa il 60 per cento dell'elettricità generata ogni anno nel paese con connessioni illegali a case ed esercizi commerciali. Secondo i vertici Lec, fino a dicembre scorso i furti hanno causato nel 2018 perdite per circa 35 milioni di dollari. Secondo le autorità energetiche, inoltre, il mancato versamento dei fondi dovuti per il servizio determina un "buco" per gli investimenti. La Liberia sta cercando di ricostruire il suo settore energetico, distrutto dalla guerra civile che ha coinvolto il paese fra il 1989 e il 2003. Gli Stati Uniti si sono impegnati a sostenere il paese africano con iniziative come Power Africa, lanciata dall'ex presidente Barack Obama, che si prefiggeva di portare l'elettricità a 50 milioni di persone dell'Africa sub-sahariana entro il 2020. Il governo del presidente liberiano George Weah si è per ora prefissato come obiettivo di raggiungere il 70 per cento della copertura energetica di Monrovia entro il 2030. (Res)