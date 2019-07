Speciale energia: Albania, operatore distribuzione energia elettrica installerà 226 mila contatori elettrici

- Fino alla fine dell'anno, l'operatore di distribuzione di energia elettrica in Albania (Osshe) prevede di istallare 226 mila contatori elettrici: lo riferisce la stessa Osshe in un documento presentato all'Authority per l'Energia, citato dal portale di informazione economica “Monitor.al”. Secondo il documento, 36mila contatori saranno installati con da un credito che la società ha ottenuto dalla Banca mondiale, mentre il resto dai propri fondi. Una parte dei contatori riguarda i nuovi utenti, cresciuto del 2,6 per cento solo nel primo trimestre. Un'altra parte servirà a sostituire quelli già ammortizzati o che hanno avuto dei problemi, mentre il resto per eliminare i contatori vecchi di tecnologia arretrata. Circa il 30 per cento saranno istallati a Tirana. Il sistema energetico albanese continua a soffrire dell'alto tasso delle perdite tecniche. Quelle nel sistema di distribuzione sono scese dell'1,46 per cento nel primo trimestre del 2019, attestandosi a quota del 26,2 per cento, secondi i dati diffusi dallo stesso operatore del sistema. La riduzione delle perdite, ha spiegato la società "è risultato degli investimenti realizzati nella rete di distribuzione, ma anche di un migliore coordinamento e dei maggiori controlli contro i furti di energia". La società ha fatto inoltre sapere che l'ammontare del debito per il mancato pagamento dell'energia elettrica si è ridotto dell'1,1 per cento, scendendo a quota del 44,3 miliardi di lek (358,4 milioni di euro). Secondo l'Osshe, nel primo trimestre si sarebbe verificato anche un aumento degli incassi, del 4,6 per cento, mentre il numero degli utenti è cresciuto del 2,3 per cento. Di conseguenza sono aumentate anche le entrate, salite a 148 milioni di euro. Tuttavia, nella prima metà dell'anno, la società si è trovata in una difficile situazione finanziaria a seguita della grande siccità che ha colpito il paese. In Albania, le risorse idriche sono l'unica fonte di produzione di energia elettrica, e di seguito il settore è suscettibile alle condizioni metereologiche. L'Osshe ha chiesto all'Authority per l'energia l'approvazione della revisione del piano degli investimenti che dovrebbero essere realizzati con i suoi propri fondi, dopo essere stata costretta a spendere circa 200 milioni di euro per l'acquisto di energia all'estero. La società si è detta impossibilitata a finanziare tutti i progetti previsti, e di seguito dovrebbe tagliare il 29 per cento dei fondi di investimento, ossia almeno 23 milioni di euro. Il taglio, secondo quanto spiegato dalla stessa Osshe "riguarda progetti ancora non iniziati, e quelli che sono nella loro prima fase e la cui interruzione non avrebbe conseguenze per l’attività della società". (Alt)