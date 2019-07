Speciale energia: Villarosa (M5s), scongiurato sciopero benzinai, nuovo tavolo per semplificazione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, informa in una nota: "Grazie all'incontro tenutosi al ministero dell'Economia e delle Finanze tra il sottoscritto e una delegazione della Federazione autonoma italiana benzinai (Faib) è stato scongiurato lo sciopero di categoria in programma per il 17 luglio. Ho sempre sostenuto le esigenze della categoria - spiega - e mi sono impegnato in prima persona per risolvere fattivamente tutte le problematiche rappresentate e, fino ad oggi, affrontate con scarsi risultati". Villarosa quindi prosegue: "È in programma un nuovo tavolo di confronto per il 23 luglio con il quale verranno affrontate prioritariamente la tematica riguardante l'esonero definitivo dell'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi per i carburanti ed altre misure di semplificazione fiscale. D'altro canto, ho già attivato un tavolo di confronto permanente con le Agenzie fiscali, la Guardia di finanza ed il dipartimento Finanze del Mef sulla lotta all'evasione fiscale internazionale, orientato in particolar modo alla maggior efficacia dei controlli e, parallelamente, alla semplificazione degli oneri a carico della stessa categoria. La semplificazione degli adempimenti fiscali per il contribuente senza rinunciare alla ragion di Stato ed alla legalità è una priorità del Movimento cinque stelle e del governo", conclude il sottosegretario. (Com)