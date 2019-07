Iran: Usa concedono a Zarif visto per muoversi entro sei isolati di New York

- Gli Stati Uniti hanno concesso al ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, un visto “ad hoc” limitato a sei isolati per consentire la partecipazione del capo della diplomazia di Teheran a una conferenza delle Nazioni Unite. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, spiegando che la decisione è stata approvata dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Zarif è giunto ieri a New York per partecipare all'annuale Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc) che terminerà il prossimo 18 luglio. "I diplomatici degli Stati Uniti non girano per Teheran, quindi non vediamo alcuna ragione per la quale i diplomatici iraniani possano girare liberamente per New York", ha detto il responsabile del dipartimento di Stato Usa. I movimenti di Zarif sono limitati al Palazzo di Vetro, all'ambasciata dell’Iran e ai suoi alloggi, per una distanza totale di sei isolati. “E’ assolutamente opportuno fornire al ministro degli Esteri Zarif e alla sua delegazione tutti i diritti che gli spettano in base agli accordi delle Nazioni Unite: niente di più", ha aggiunto Pompeo. (segue) (Irt)