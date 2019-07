Iran: Usa concedono a Zarif visto per muoversi entro sei isolati di New York (2)

- Secondo l’agenzia di stampa iraniana ufficiale “Irna”, Zarif solleverà durante il suo intervento al Forum dell'Ecosoc le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro l'Iran dopo l'uscita unilaterale di Washington dall'accordo sul nucleare iraniano. Dopo il viaggio a New York il ministro si recherà successivamente “in Venezuela, Bolivia e Nicaragua”. La presenza di Zarif sul suolo statunitense assume particolare rilevanza alla luce dell'escalation della tensione tra Iran e Usa. Le due nazioni sono arrivate vicino al confronto militare il mese scorso, quando l'Iran ha abbattuto un drone statunitense, inducendo Washington a ordinare attacchi aerei di ritorsione, poi ritirati solo all'ultimo minuto. Recentemente, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, ha dichiarato che gli Usa potrebbero imporre sanzioni contro i principali funzionari iraniani, tra cui anche Zarif. Tale misura - che potrebbe scrivere la parola fine agli sforzi diplomatici per disinnescare la crisi - non è stata ancora intrapresa. (Irt)