Energia: saudita Alfanar annuncia apertura a Londra per gestire investimenti in rinnovabili

- Il gruppo saudita Alfanar ha annunciato la creazione di un centro per le energie da fonti rinnovabili nel Regno Unito che avrà il compito di gestire in futuro fino a 1,3 miliardi di dollari di investimenti in sei progetti mirati alla riduzione delle emissioni di CO2. Secondo quanto riferito dal gruppo industriale in una nota, l’ufficio sarà aperto dalla controllata “Alfanar Energy UK Ltd". I progetti di termovalorizzazione (waste to energy) contribuiranno al recente impegno del governo britannico per ridurre a zero entro il 2050 le emissioni di gas serra. Parlando ieri ai media a margine di una visita in Arabia Saudita, il ministro per gli investimenti del Regno Unito, Graham Stuart, ha dichiarato: "Sono molto lieto che Alfanar abbia deciso di estendere i propri investimenti nel Regno Unito anche al settore delle energie rinnovabili”. Il ministro, citato dal quotidiano saudita “Arab News”, ha ricordato che Alfanar lavora nel mercato britannico dal 2006 e l’annuncio dell’apertura di una sede a Londra “dimostra la fiducia del gruppo nell’economia del Regno Unito e nel settore delle rinnovabili”. Alfanar Group è un attore globale nel settore dell'elettricità, con un portafoglio di sviluppo rinnovabile in progetti per energia da fotovoltaico, concentrazione solare, eolico e termovalorizzatori per un totale di 1,5 gigawatt.(Res)