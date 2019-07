Universiade: i numeri da record dell’edizione 2019

- Tra i record collezionati dalla 30esima Summer Universiade, compreso quello del numero di medaglie conquistate dall’Italia (44), Napoli 2019 ha collezionato anche quelli relativi all’organizzazione logistica, ai trasporti, ai pasti forniti agli atleti. Distribuiti, nelle due settimane di gare, 600mila litri d’acqua, 30 quintali di frutta fresca, quasi una tonnellata di isotonici, 50 quintali di ghiaccio. L’organizzazione ha provveduto a fornire 180mila pasti caldi, la gran parte dei quali direttamente nelle Venue, attraverso un capillare servizio di consegna “a domicilio”. Sono stati 200 i pullman messi a disposizione dei team, 400 le auto, 500 i taxi impiegati. Per quanto riguarda il servizio sanitario: coinvolte nel piano operativo tutte le Asl campane che hanno registrato, nei loro presidi, 450 accessi di primo intervento, la maggior parte dei quali per patologie legate a traumi ossei e muscolari, ma anche patologie legate al caldo, sindromi gastrointestinali. Eseguite più di 40 radiografie. Un solo codice rosso, per colpo di calore, e che ha riguardato un atleta algerino ricoverato d’urgenza al Cardarelli e attualmente fuori pericolo. Sono stati 110mila i profilattici distribuiti, 10mila gli asciugamani, 650 i palloni di calcio, 250 palloni per il basket ed il volley, 120 per il rugby. (Ren)