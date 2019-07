Regione Lazio: ok della commissione urbanistica al piano territoriale paesistico

- La commissione Urbanistica del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Marco Cacciatore, ha approvato a maggioranza, con il solo voto contrario del M5s, la proposta di deliberazione consiliare n. 26 del 4 gennaio 2019, concernente l'approvazione del piano territoriale paesistico regionale, così come riveduta da nove emendamenti a firma dei consiglieri del Pd Enrico Panunzi, Emiliano Minnucci e Enrico Forte. Lo comunica una nota. Presenti anche l'assessore all'Urbanistica Massimiliano Valeriani e la direttrice regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica Manuela Manetti. "Tutti gli emendamenti sono tesi a portare avanti il piano adottato nel 2007, il (cosiddetto) copianificato del 2016 manca di uno dei cardini delle norme generali e di pianificazione, ovvero la pubblicità - ha spiegato Panunzi. - Pertanto sarebbe un testo soggetto a continui e reiterati ricorsi che non ci porterebbe a dare certezza, in una situazione che si sta trascinando da ormai 12 anni". Fortemente contraria Gaia Pernarella (M5s) che ha votato contro la delibera così come emendata e per la quale quello del 2007 è un piano "fuori dal tempo e dallo spazio". Pernarella ha annunciato "una fase emendativa importante" in consiglio. (segue) (Com)