Messico: ministro Esteri, al momento 20 arresti in operazioni per espulsione migranti da Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le "massicce" retate di immigranti illegali promesse dal governo statunitense per lo scorso fine settimana hanno sin qui portato solo all'arresto di 20 persone. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, riunito domenica in collegamento con i principali rappresentanti diplomatici nel paese vicino. Le uniche operazioni al momento accertate sono quelle compiute nella giornata di venerdì a San Diego, con l'arresto di 20 persone, e una a Miami, chiusa senza detenzioni. Il ministro ha ricordato che ad oggi ci sono 1.807 messicani con un ordine di espulsione e riportato gli estremi del piano predisposto dalle autorità per aiutare i connazionali ad affrontare le azioni della autorità migratorie Usa: il ministero ha messo in campo una nutrita squadra di avvocati - 300 nelle 50 sedi di rappresentanza diplomatica -, diffuso un vademecum sul comportamento da tenere e informazioni precise sui diritti che non possono essere compressi. Azioni per le quali Città del Messico sblocca fondi aggiuntivi in dotazione alle ambasciate per circostanze eccezionali. (segue) (Mec)