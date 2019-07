Messico: ministro Esteri, al momento 20 arresti in operazioni per espulsione migranti da Usa (2)

- Come confermato con l'ambasciatore messicano a Washington, Martha Barcena e con i consoli di Los Angeles, CHicago, Houston, Dallas e New York, la situazione appare al momento sotto controllo. Il ministero è pronto ad inviare ulteriore personale nelle sedi consolari per aiutare a fronteggiare eventuali emergenze e lo stesso ministro Ebrard ha promesso un intervento di persona nel caso in cui la situazione dovesse in qualche sede assumere proporzioni eccessive. Il titolare della diplomazia messicana ha segnalato che il governo mantiene aperti i contatti con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, per assicurarsi che venga sempre garantito il rispetto dei diritti umani. (segue) (Mec)