Messico: ministro Esteri, al momento 20 arresti in operazioni per espulsione migranti da Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare la situazione registrata in diverse città degli Usa, nelle ore in cui si sarebbero dovute effettuare le retate. I consoli di Los Angeles, Chicago, Houston, Dallas, New York e Atlanta, riassume la stampa locale, non hanno segnalato nessun intervento delle forze dell'ordine, anche per l'intervento attivo di diverse amministrazioni locali. Sindaci di città come Los Angeles, New York, Miami, Hosuton, San francisco, CHicago, Atlanta, Baltimora e Denver hanno attivato linee speciali di appoggio legale ai migranti, assicurando che non avrebbero autorizzato operazioni dei rispettivi dipartimenti di polizia. (segue) (Mec)