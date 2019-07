Messico: ministro Esteri, al momento 20 arresti in operazioni per espulsione migranti da Usa (4)

- Secondo quanto aveva spiegato all'emittente "Fox News" il direttore in funzione del servizio di immigrazione e dogane degli Usa (Ice), Matthew Albence, le operazioni non sono state rinviate e sono dirette verso "individui specifici" su cui grava un ordine di espulsione. "Sono persone che sono venute illegalmente nel paese, hanno avuto l'opportunità di richiedere asilo dinanzi a un giudice per la migrazione e la maggior parte di loro ha scelto di non concedersi questa opportunità rinunciando a presentarsi alla prima udienza in tribunale", ha spiegato. A febbraio, ha precisato, l'Ice aveva inviato a questi soggetti un sollecito per presentasi alle autorità, ma che aveva ottenuto risposte solo dal 3 per cento dei destinatari. (segue) (Mec)