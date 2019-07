Messico: ministro Esteri, al momento 20 arresti in operazioni per espulsione migranti da Usa (5)

- Tra le misure messe in campo dal ministero degli Esteri messicano c'è la campagna informativa "Conosci i tuoi diritti", pensata per tutelare i connazionali da eventuali violazioni dei loro diritti. Una campagna che fa inoltre particolare riferimento alla necessità di assicurarsi tutori nel caso di separazioni all'interno delle famiglie. In vista dell'arrivo di un agente dell'ufficio migratorio, si ricorda ai migranti di "non aprire la porta e chiedere il perché della visita". Di farsi concedere un interprete nel caso non si conosca l'inglese e di non far entrare nessuno che non sia dotato di un ordine firmato da un giudice. "Se esiste un ordine, non discutere", prosegue la nota che raccomanda di non dare "informazioni false" ricordando che esiste il diritto a rimanere in silenzio o a non farsi perquisire. (Mec)