Italia-Cina: gli accordi firmati nel corso della visita a Roma del vicepremier Li Hongzhong

- Nel corso dell’incontro tra il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, con il segretario del partito comunista della città di Tianjin (con rango di vicepremier), Li Hongzhong, avvenuto oggi a Palazzo Chigi sono stati firmati una serie di accordi commerciali che spaziano dal settore industriale a quello culturale e sportivo. L’impresa italiana Sira Group ha siglato un’intesa commerciale con Tianjin Jinghai economic development zone management committee per un aumento di capitale del partner cinese nell’attività di Sira Tianjin. Obiettivo è lo sviluppo di componenti nel comparto della pressofusione di alluminio come per esempio radiatori e componenti del settore automotive, per un valore di 19,5 milioni di euro. Magna Steyr Italia ha firmato un accordo per la realizzazione nel settore della componentistica Automotive con Tianjin Iconiq new energy vehicle Co, che ha raggiunto un’intesa anche con Studio Torino per il design e lo sviluppo di un veicolo elettrico innovativo. Gruppo Sorgente ha siglato un accordo Epc (Energy Performance Contract) per la costruzione di fabbriche di biometano con China Tianchen Engineering Corporation. (segue) (Rin)