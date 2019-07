Italia-Cina: gli accordi firmati nel corso della visita a Roma del vicepremier Li Hongzhong (2)

- Ecipu - Eu-China Industrial and Commercial Investment Promotion Union ha sottoscritto un’intesa per lo sviluppo di un parco industriale italo cinese destinato alle Pmi nell’area di Tianjin, con una dotazione iniziale pari a circa 65 milioni di euro. L’Associazione Fisarmonica Italia Cina ha firmato un’intesa per lo sviluppo di una collaborazione tra partner italiani e cinesi nel campo della fisarmonica con Tianjin Huayun Musical Instruments. Infine la Polisportiva San Giorgio Porcia ha raggiunto un accordo di collaborazione e scambio a livello tecnico e sportivo tra l’associazione italiana e l’ufficio della Municipalità per lo Sport con Tianjin Sport Bureau. (Rin)