Lombardia: Corbetta (Lega), all'ex Ospedale di Besana Brianza chiusura fisiatria solo periodo estivo

- "La fisiatria all'interno dell'ex ospedale di Besana Brianza non chiude definitivamente ma, come già avvenuto in passato, solo per il periodo estivo e riaprirà regolarmente lunedì 2 settembre". Ne dà notizia in una nota il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta, che su questa e altre situazioni della sanità brianzola ha fatto il punto venerdì scorso con il Direttore Generale della ATS Vimercate, Nunzio Del Sorbo, in un incontro al quale era presente anche il senatore leghista Emanuele Pellegrini. "Da oggi, lunedì 15 luglio, fino al primo settembre – prosegue il consigliere Corbetta – l'erogazione dei servizi di fisiatria sarà svolta all'ospedale di Giussano". "Nell'incontro con il Direttore Del Sorbo – continua Corbetta – abbiamo poi discusso dello stanziamento di circa 14,5 milioni di euro attivato dalla ASST vimercatese per i progetti di ristrutturazione e potenziamento degli ospedali di Seregno, Carate Brianza, Giussano, Besana Brianza e Usmate Velate. In merito all'ex ospedale di Besana Brianza sarà organizzato un incontro nel mese di settembre, proprio in quella struttura, alla presenza del Sindaco e della Giunta Comunale anche per ragionare sui locali dell'edificio non interessati dalla riqualificazione in modo tale da capire quale futuro poter dare a quegli spazi". "Con il Direttore Del Sorbo – afferma il consigliere regionale del Carroccio – abbiamo infine parlato dell'accordo di programma per le aree dell'ex ospedale di Vimercate, sul quale proprio in questi ultimi giorni si è finalmente trovata un'intesa tra ASST, Regione e Comune. A questo proposito non posso che esprimere un sincero apprezzamento per l'accordo raggiunto." Corbetta proprio nelle scorse settimane aveva sollecitato il superamento delle divisioni tra le varie parti con un'interrogazione al Pirellone. "Ora – conclude Corbetta – mi auguro che si possa procedere velocemente con i vari iter tecnici necessari ad avviare la rigenerazione di un'area centrale della città brianzola che porterà benefici a tutti i residenti, non solo di Vimercate ma anche dei comuni limitrofi". (com)