Polonia: Partito popolare (Psl) annuncia nascita Coalizione polacca

- Nell'avvicinarsi della campagna elettorale per le prossime elezioni parlamentari si chiariscono le posizioni dei vari partiti. "Nei prossimi giorni sarà presentato il progetto Psl-Coalizione Polacca", ha riferito il segretario del Partito popolare polacco (Psl) Piotr Zgorzelski, che ha spiegato come il consiglio generale della formazione sabato scorso ha obbligato la direzione del partito a fare due passi concreti, ovvero stabilire il comitato elettorale della coalizione e chiarire la posizione con Piattaforma Civica (Po). "Secondo noi la discussione con Po è finita la settimana scorsa", ha detto Zgorzelski, che ha comunque aggiunto che in politica "non si può mai chiudere definitivamente la porta, non si sa mai se le trattative potranno riprendere". D'altra parte il membro del Psl Marek Sawicki ha dichiarato che il partito rispetta la decisione di Grzegorz Schetyna, leader di Po, di voler costruire una sinistra moderna invece che un centro moderato con i popolari. (Vap)