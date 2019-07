Iran: arrestata antropologa franco-iraniana Fariba Adelkhah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'antropologa franco-iraniana Fariba Adelkhah è stata arrestata in Iran. Lo ha riferito il ministero degli Affari esteri della Francia, senza specificare la data né il motivo dell’arresto. Le autorità di Parigi hanno chiesto informazioni a Teheran sulle circostanze dell’arresto della ricercatrice, senza tuttavia ricevere “alcuna risposta soddisfacente”. In una dichiarazione congiunta, Francia, Regno Unito e Germania, i tre paesi firmatari europei dell'accordo nucleare iraniano del 2015, avevano chiesto ieri di "fermare l'escalation delle tensioni" e di "riprendere il dialogo". I tre paesi avevano espresso preoccupazione per la possibilità che il Piano d'azione globale congiunto (Jpcoa, l'intesa per limitare e controllare il programma nucleare di Teheran) possa essere “annullato sotto la pressione delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e in seguito alla decisione dell'Iran di non applicare più le disposizioni principali dell'accordo”. (Res)