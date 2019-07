Scherma: domani al via i Campionati del mondo di Budapest

- Si è alzato il sipario al Syma center di Budapest sui Campionati del mondo 2019. Il "clou", con l'assegnazione dei titoli iridati, scatterà giovedì, ma da oggi e sino a mercoledì le pedane magiare accoglieranno la fase più impegnativa sul piano dei numeri e della rappresentanza dei Paesi. Le prime tre giornate di gara saranno riservate infatti alle fasi di qualificazione che determineranno il quadro del primo turno del tabellone principale di ogni singola gara. La giornata d'esordio è stata caratterizzata dalle fasi preliminari delle gare di spada femminile e di sciabola maschile. Nella spada femminile, l'Italia ha visto Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio staccare il pass per il tabellone principale, raggiungendo così Mara Navarria, campionessa iridata 2018 ed attuale numero 1 del ranking mondiale. Rossella Fiamingo, nella fase a gironi, ha siglato un percorso netto che l'ha proiettata direttamente al main draw, mentre Alberta Santuccio ha dovuto affrontare e superare la brasiliana Amanda Netto Simeao col punteggio di 15-6 prima di festeggiare l'approdo al tabellone principale il cui primo turno scatterà giovedi mattina. È uscita di scena invece l'esordiente Federica Isola. La campionessa italiana ed iridata under20 in carica, dopo la fase a gironi in cui ha collezionato quattro vittorie e due sconfitte, ha dapprima superato il primo turno preliminare con la vittoria per 15-9 contro la colombiana Oriana Tovar Karaindros, per poi fermarsi sul 15-13 contro la ceca Katerina Saligerova. (segue) (Ren)