Scherma: domani al via i Campionati del mondo di Budapest (2)

- Nella seconda gara prevista dal programma della prima giornata, quella di sciabola maschile, l'Italia non ha avuto protagonisti in pedana in quanto tutti e quattro gli azzurri convocati, Aldo Montano, Gigi Samele, Enrico Berrè e Luca Curatoli, sono già ammessi di diritto al main draw in quanto stazionano nei primi sedici posti della classifica mondiale di specialità. Domani, nella seconda giornata di gara, sono in programma le fasi di qualificazione delle gare di fioretto femminile, dove l'Italia non avrà atlete coinvolte in quanto tutte e quattro le azzurre (Alice Volpi, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Francesca Palumbo) sono già teste di serie del tabellone principale, e di spada maschile dove invece a dover affrontare la fase preliminare, alle 13, ci saranno Enrico Garozzo e Marco Fichera, chiamati a raggiungere nel main draw Gabriele Cimini ed Andrea Santarelli. (Ren)