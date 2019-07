Legge Bilancio: Furlan (Cisl), sarà complessa, bene confronto con governo

- "Il governo fa bene ad aprire un dialogo con il sindacato e le parti sociali perché la prossima finanziaria sarà sicuramente molto complessa". Così il segretario della Cisl, Annamaria Furlan, nel corso del vertice sulla manovra al Viminale. "Anche per noi - ha aggiunto - bisogna esorcizzare l'aumento dell'Iva che sarebbe un disastro per le famiglie e per il mondo che noi rappresentiamo. La prima questione da affrontare è quella della crescita. Questa deve essere la priorità per le istituzioni e per le parti sociali. Tutto il resto viene dopo". Fra le necessità indicate dal sindacato, quella di "sbloccare gli investimenti pubblici e le opere infrastrutturali, parliamo di circa 80 miliardi di euro fermi e di 400 mila posti di lavoro. C'è un tema ideologico che va superato sulle infrastrutture, vale per la Tav e vale per le altre opere. A Genova non si è ancora sbloccata la Gronda nemmeno dopo il crollo e la tragedia del ponte Morandi". Poi, ha aggiunto, "bisogna investire di più in qualità, innovazione e ricerca. Aver ridotto le risorse nella legge di bilancio e' stato un errore grave che va recuperato, insieme a quello della formazione e dell'alternanza scuola-lavoro altrimenti non riusciremo a dare una risposta alle aziende e ai nostri giovani". (Rer)