Sgombero Primavalle: Lega, centri sociali stanno strumentalizzando situazione, è una vergogna

- Sullo sgombero in atto alla scuola di via Cardinal Capranica nel quartiere Primavalle di Roma “c’è una ignobile strumentalizzazione che i centri sociali stanno consumando da ore in via Cardinal Capranica, 37: sede di una ex scuola abusivamente occupata da anni”, spiegano in una nota Maurizio Politi, capogruppo lega all'assemblea capitolina, Flavia Cerquoni, coordinatore Lega Roma, Fernando Urciuolo, responsabile organizzativo Lega Roma e Daniele Magi, responsabile enti locali per la Lega. “Si sta proseguendo – aggiungono – nella programmazione degli interventi di sgombero di tutti gli immobili pubblici e privati arbitrariamente occupati, con priorità per quelli in grave stato di abbandono o oggetto di provvedimenti per la loro messa in sicurezza o di sequestro”. E concludono: “Si sta cercando di riportare ordine e legalità rispetto ad un fenomeno che nel territorio capitolino presenta dimensioni allarmanti. I centri sociali e i movimenti di lotta per la casa evidentemente non sono interessati a tutelare queste famiglie, ma preferiscono organizzare vere e proprie guerriglie urbane a difesa di un immobile in condizioni di precarietà strutturale e quindi in grado di mettere in pericolo chi vi dimora all’interno. Da sempre difesi dalla sinistra che ha governato la capitale, ora non accettano di non essere più i gestori di un vergognoso racket delle occupazioni. A tutte le famiglie che ne avevano bisogno è stata offerta assistenza”.(Com)