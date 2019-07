Nepal: fondata impresa di costruzioni pubblica Nicc

- Il governo nepalese ha fondato l'impresa di costruzioni statale Nepal Infrastructure Construction Company (Nicc) e l'ha presentata all'Ufficio del registro imprese, dichiarando che le aziende private continuano a causare ritardi nei lavori pubblici. L'esecutivo ha affermato che con l'introduzione di una compagnia pubblica quelle private diventino più diligenti e accelerino i lavori necessari per lo sviluppo del paese. La Nicc lavorerà alla costruzione di tunnel, opere di grandi dimensioni ed edifici governativi. L'impresa è stata istituita con un capitale sociale di dieci miliardi di rupie (circa 81 milioni di euro) e ha emesso un capitale di tre miliardi di rupie (circa 24 milioni di rupie). I ministeri di Finanze, Energia, Risorse idriche e irrigazione, Infrastrutture e trasporti, Sviluppo urbano sono gli azionisti con 7,5 milioni di quote in totale. Secondo Rajeshwor Gyawali, portavoce del ministero delle Infrastrutture, l'impresa ha i diritti esecutivi per i più importanti lavori di costruzione del paese. "Costruirà, tra le varie cose, strade, aeroporti, strade a scorrimento veloce, autostrade, interporti, porti, canali, oleodotti, stazioni e linee di trasmissione", ha annunciato Gyawali. (segue) (Inn)