Nepal: fondata impresa di costruzioni pubblica Nicc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ha anche affermato che il governo ha dato alla Nicc l'autorità di condurre studi sugli aspetti ingegneristici di tutti questi lavori, tra i quali studi di prefattibilità, fattibilità, indagini, design, gestione e impatto ambientale. "È stato messo in chiaro che la Nicc non è stata fondata per competere con il settore privato e che avrà come obiettivo l'accelerazione dei progetti già avviati dal governo", ha spiegato Gyawali. L'impresa avrà sette consiglieri dai ministeri di Energia, Infrastrutture e Sviluppo urbano come membri fondatori. Anche i rappresentanti del ministero dell'Industria e del commercio, del ministero del Diritto, della giustizia e degli affari parlamentari e dal ministero per le Risorse idriche avranno un ruolo. "Abbiamo pianificato immediatamente di aprire un ufficio e stabilire le linee guida necessarie per gestirlo", ha detto il portavoce, aggiungendo che il governo sceglierà gli impiegati attraverso meccanismi di selezione aperta. L'impresa fornirà anche programmi di formazione agli appaltatori nepalesi. Il governo aveva già fondato la National Construction Company Nepal nel 1961, ma viste le continue perdite l'impresa era stata chiusa nel 2010. (Inn)