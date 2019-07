Trasporti: Sardone (Lega), per giustificare aumento Sala usa scuse a caso

- La consigliera comunale di Milano ed europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, in una nota commenta la lettera spedita dal sindaco Giuseppe Sala ai milanesi sulla riforma tariffaria del trasporto pubblico in vigore da oggi. "Il sindaco Sala - osserva Sardone - spiega che più useremo i mezzi pubblici più risparmieremo: ma se il biglietto passa da 1,50 a 2 euro e pure gli abbonamenti rincarano? Il cortocircuito è evidente anche dai toni ambientalisti: meno inquinamento, meno auto, migliore aria da respirare. Ma se nel momento in cui viene istituita Area B per disincentivare l'utilizzo delle auto si aumenta il biglietto di metro e tram, il rispetto per l'ambiente dov'è? Ancora una volta nascondendosi dietro dichiarazioni di facciata la sinistra milanese non ha perso occasione per infilare le mani nelle tasche dei cittadini". "Inoltre - aggiunge Sardone - nella sua lettera, Sala torna a parlare del Piano Quartieri e della sicurezza in città. È vergognoso che il sindaco, per indorare la pillola del nuovo rincaro, tiri fuori argomenti che l'hanno visto grande assente in questi tre anni. Le periferie, che avrebbero dovuto essere la sua grande ossessione, sono abbandonate al loro destino non soltanto per quanto riguarda la sicurezza e il decoro ma anche per quanto riguarda i trasporti". "A Milano – continua Sardone – ci sono quartieri dove i mezzi passano col contagocce e fermate metropolitane dove d'estate si aspetta anche un quarto d'ora prima di salire a bordo. È questa la mobilità sostenibile che ha in mente la sinistra? Per non parlare delle aggressioni sui mezzi di superficie o all'interno dei mezzanini a danno di dipendenti Atm: gli episodi si sprecano e quasi sempre vedono protagonisti immigrati senza biglietto". (com)