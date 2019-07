Cipro: Anastasiades per 45mo anniversario colpo di Stato, pace e prosperità per il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un messaggio in occasione del 45mo anniversario dagli eventi che diedero il via alla divisione e all’occupazione di Cipro da parte turca, il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, ha auspicato un futuro per il paese di “pace e prosperità”. Anastasiades ha detto che le “sirene suonate lunedì mattina per celebrare il 45mo anniversario da quando il colpo di Stato della giunta militare greca contro il presidente Makarios ha ricordato il dovere di tutti di contribuire a portare pace e prosperità a Cipro”. Anastasiades ha affermato che sono trascorsi 45 anni dal colpo di Stato contro il legittimo presidente della Repubblica di Cipro, l'allora arcivescovo ortodosso Makarios III. "La Turchia ha approfittato del colpo di Stato come pretesto per attuare i suoi piani di vecchia data e da allora ha continuato a violare il diritto internazionale e mettere in discussione la sovranità della Repubblica di Cipro", ha aggiunto il presidente cipriota sottolineando che il “triste anniversario” di oggi è un'opportunità di riflessione. "Con il funzionamento democratico del sistema democratico nel nostro paese, non consentiremo di nuovo, in alcun modo e con alcuna giustificazione, lo scioglimento dell'ordine costituzionale a Cipro", ha concluso Anastasiades. (segue) (Res)