Moldova: ministro Esteri, da Bucarest ruolo cruciale per transizione politica (2)

- Allo stesso modo, il ministro ha affermato che la Romania è stato il primo Stato a fare apertamente appello alla necessità di una transizione pacifica del potere a Chisinau. "In realtà, ha incoraggiato il ritiro del governo precedente dal potere e una transizione del potere, che alla fine si è rivelata pacifica, e sì, la Romania ha svolto un ruolo cruciale e molto importante per il trasferimento del potere a Chisinau, da una forza che non godeva più del sostegno parlamentare, a una nuova coalizione che gode del sostegno di una maggioranza nel Parlamento della Moldova", ha detto ancora Popescu. (segue) (Moc)